Stemming NS publieksprijs sluit na klachten Sylvana Simons en Caroline van der Plas

„Ik kreeg deze nachtelijke bevestiging dat ik op De Grote Bedrieger zou hebben gestemd, @NSPublieksprijs”, twitterde Simons. „Moge duidelijk zijn van niet. En ik zal niet de enige zijn.”

Inderdaad is ze niet de enige, zo blijkt: „Beste @NS_online: De verkiezing voor de NS Publieksprijs wordt gemanipuleerd. Zojuist krijg ik een mail met „Bedankt voor je stem” op het boek Coronabedrog van Thierry Baudet”, twittert Van der Plas. „IK HEB HELEMAAL NIET GESTEMD. Mensen stemmen met andermans mailadressen!”

Onrechtmatig

Bij de NS zijn ze „verrast”, laat persvoorlichter van de Stichting CPNB Marloes Derks weten. „We zijn het op dit moment aan het onderzoeken en tot die tijd is de stemmodule gesloten. Technisch gezien kan iedereen met elke emailadres stemmen, we hebben geen tweede beveiligingscontrole, dat doen we al jaren zo. Onze controle is ingebouwd op basis van IP-adres. We zijn nu aan het uitzoeken wat er is gebeurd en of er zich iets onrechtmatigs heeft voorgedaan.”

Nooit eerder hebben zich „soortgelijke onrechtmatigheden” voorgedaan, benadrukt Derks. „Als je op een IP-adres meerdere stemmen uitbrengt, dan registreert ons systeem dat als een fout. We kijken nu zo snel mogelijk naar hoe we dit kunnen oplossen, en hoe we verder willen met het stemmen.”

De auteur van het winnende boek ontvangt een jaar lang gratis 1ste klas reizen met de NS-Business Card, een geldprijs van € 7.500,- en een sculptuur van Jeroen Henneman.