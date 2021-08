Tineke Schouten: wars van ijdelheid, verslaafd aan het podium

Sterren

The Crown-actrice Emma Corrin over coming-out: ’Heel eng en onthullend’

Emma Corrin, bekend van haar rol als prinses Diana in de Netflix-serie The Crown, vond het aanvankelijk erg eng om op sociale media over haar genderidentiteit te praten. Dat zei de actrice in een interview met ITV, waarin ze voor het eerst over haar genderidentiteit sprak sinds haar coming-out als q...