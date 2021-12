’Aanslag’ op woning gezin moslima die getuigde over misstanden binnen moskee

Binnenland

Justitie na nieuwe informatie FBI: ’Terrorist Samir A. wilde aanslag plegen in Nederland’

Justitie verdenkt de Rotterdamse terrorist Samir A. ervan dat hij rond 2016 ’in verkapte bewoordingen’ om wapens of explosieven heeft gevraagd bij IS om een aanslag te plegen in Nederland. Dat blijkt vrijdagochtend tijdens een tussentijdse zitting in de zaak tegen Nederlands bekendste terrorist. Het...