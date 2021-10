Premium Het beste van De Telegraaf

Pas over 70 jaar zeker of het een planeet is of niet Mogelijke planeet buiten Melkweg, wat zegt dat? ’Doel is om te weten of we ’alleen’ zijn’

Door Niels Kalkman

Amsterdam - Weer een primeur in de sterrenkunde: voor de eerste keer lijkt er een planeet ontdekt buiten ons melkwegstelsel. Maar hoe vind je zo’n planeet, en wat hebben we er eigenlijk aan? En is er kans op leven?