Nederlandse toerist bij drugsfeest in Thailand gearresteerd

Dat melden verschillende media in het Aziatische land. De toerist, die Mohammadi wordt genoemd, werd opgepakt in het Bara Bara budgethotel, nadat een werknemer van het verblijf de politie had gebeld wegens ’verdachte gasten’. Nadat agenten arriveerden om onderzoek te doen naar de Nederlander en een Italiaan werd er cocaïne en marihuana gevonden.

Spullen beschadigd

Functionaris Sompong Chingduang van de immigratiepolitie voegt toe dat de twee een luidruchtig feest hielden, dat ze andere gasten lastigvielen en spullen hadden beschadigd. De Nederlander werd net als zijn metgezel meegenomen naar het La Knu-politiebureau voor verhoor.

Onze landgenoot verklaarde drugs te hebben gekocht op het eiland Koh Lipe, waar hij eerder was geweest. Hij had het spul verstopt in zijn kamer. Al snel bleek dat ze op 13 februari het land waren binnengekomen en dat hun visa inmiddels waren verlopen. De autoriteiten houden er rekening mee dat de twee vanwege de coronacrisis niet bijtijds terug konden vliegen.

Gezondheid in gevaar

Desondanks neemt de politie het hoog op dat ze zich in deze situatie niet rustig hielden, maar een drugsfeest hadden georganiseerd, omdat ze daarmee ook de gezondheid van het personeel en andere gasten in gevaar hebben gebracht.

Satun ligt helemaal in het zuiden van Thailand, op zo’n duizend kilometer van hoofdstad Bangkok. Het is nog niet duidelijk welke straf de mannen boven het hoofd hangt.