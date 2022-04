’Cabaretier aangesproken op ’Trut-trui’ na klacht bezoekers museum’

Nietsvermoedend van wat hem boven het hoofd hing, trok Spalburg zijn TRUT-trui uit de kast en ging naar het Stedelijk. „Ik ging naar de laatste expositiedag van kunstenaar Remy Jungerman. En toen gebeurde het”, aldus de cabaretier op Facebook. Ineens stond er een securityman voor zijn neus die hem verzocht ’apart te komen staan’. Wat was de bedoeling achter die trui, wilde de suppoost weten. ’Hoezo?’, reageerde Spalburg verbaasd. ’Er staat groot TRUT op,’ zei de man. ’Ja, en…???’

Het museum had, legde de suppoost aan Spalburg uit, een klacht ontvangen. Iemand voelde zich kennelijk beledigd. „Mijn bek viel open. Was dit een grap?”, reageerde de cabaretier, maar de suppoost bleef bloedserieus. „Het is gewoon een merk”, zei ik nog. Vervolgens vroeg de museummedewerker of hij de trui mocht fotograferen, waarop Spalburg weer dacht dat de man een grap maakte. „Maar hij had zijn telefoon al in de aanslag.” Om verdere discussie te vermijden poseerde hij. „Ik hield mijn vinger bij het label en hij klikte.”

Daarna maakte de suppoost zijn excuses en kon de cabaretier zijn museumbezoek vervolgen. Mét trui, maar wel enigszins onthutst over de bizarre ontwikkelingen. Spalburg: „Ik voelde me steeds zwaarder worden, kreeg een knoop in mijn maag. Wat begon als positieve en ontspannen zondagmiddag eindigde in een kutervaring. Stedelijk, SERIEUS? Een plek van vrije expressie die mensen apart neemt en aanspreekt op hun kledingkeuze?” En dan ook nog eens, aldus Spalburg, een kledingstuk dat speciaal is ontworpen als protest tegen de vertrutting in de samenleving. „Ik kan niet vertellen hoe laag mijn broek vanmiddag is afgezakt.”

Inmiddels heeft hij een officiële klacht bij het museum ingediend, zegt Spalburg twee dagen na het incident. „Juist als een museum van moderne en hedendaagse kunst en vorming geloven wij in vrijheid van expressie. Het is wel onze policy vanuit gastvrijheid iedere klacht serieus te nemen. Er waren vrouwelijke bezoekers die het woord ‘trut’ kwetsend vonden. Vandaar dat we nagingen wat de achtergrond van de trui is”, zegt het Stedelijk in een reactie.