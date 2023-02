Komende week enkele ’zonovergoten’ dagen

Met het zonnige, droge en rustige weerbeeld komt er tevens wat kou naar Nederland. In de nachten vriest het licht tot lokaal matig, overdag stijgt het kwik naar een graad of 5.

Maandag vormt een opmaat naar zonniger weer. „Vooral in het zuiden en oosten van het land start de dag regionaal grijs met nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt in de loop van de ochtend en dan schijnt de zon flink. In het westen en noorden start de dag gelijk al met zonneschijn”, aldus Weeronline.

Dinsdag en woensdag schijnt de zon volop en is er hooguit wat sluierbewolking zichtbaar. In de nachten kan het lokaal tot matige vorst komen met -7, maar overdag stuwt het zonnetje het kwik dan weer op naar vijf graden. Ook voor de donderdag wijzen de weerkaarten op redelijk veel zon, maar later op de dag verschijnt er weer wat bewolking. Dat is ook het geval op vrijdag.