’Britse coronamutant via Schiphol naar Mexico’

Dat schrijft NH Nieuws maandag.

Het virus werd bij de reiziger opgemerkt nadat hij een verplichte coronatest moest doen van het bedrijf waar hij voor werkt.

Volgens El Financiero had de man tijdens de vliegreis geen symptomen die op een coronabesmetting duiden. Voor zover bekend is bij geen van zijn medepassagiers het coronavirus vastgesteld.

De Britse variant van het coronavirus is besmettelijker. Halverwege december werd duidelijk dat er in Engeland al meer dan 60 mensen besmet waren met de mutatie. Inmiddels hebben ook in Nederland tientallen mensen het virus te pakken.

Behalve de Britse mutatie is er ook een Zuid-Afrikaanse mutatie. Ook deze mutatie zou een stuk besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus. Vrijdagmiddag werd bekend dat deze variant ook in Nederland is ontdekt.