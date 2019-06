Wildwest achtervolging tot aan duinen Wassenaar

Volgens geruchten in de omgeving zouden twee verdachten op de vlucht zijn geslagen na een ’geweldsincident’ op de Savallelaan in Voorburg. Ze zouden daar in de auto zijn gestapt en met hoge snelheid richting Wassenaar zijn gereden. Op de vlakbij gelegen kruising van de Bezuidenhoutseweg met de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag werd vrijwel direct na de melding van het incident in Voorburg een scooter aangereden, waarbij de vluchtende verdachten mogelijk betrokken waren. Hiervoor moest de traumahelikopter worden opgeroepen.

Vervolgens is de auto achtergelaten vlak voor het natuurgebied Meijendel waar daarna met man en macht werd gezocht. De politiewoordvoerder laat desgevraagd weten nog niet in te kunnen gaan op de precieze toedracht en alle geruchten. „We zijn inderdaad in de duinen op zoek. Maar wat allemaal met elkaar verband houdt, wordt nog onderzocht.”

De vluchtauto zou zijn achtergelaten op de parkeerplaats van het natuurgebied Meijendel. Ⓒ anton overklift

Op de golfbaan in de duinen werd iedereen gewaarschuwd van de baan af te gaan en naar binnen te gaan omdat er gewapende verdachten zouden rondlopen. De rotonde rond de Stoeplaan en Wittenburgerweg werd afgesloten voor onderzoek. De politie nam diverse brokstukken mee, die mogelijk van de vluchtauto afkomstig zijn.