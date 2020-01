Meisje (6) zwaargewond bij gasexplosie

Het zwaargewonde kind was tezamen met de twee anderen in de woonkamer aanwezig toen de kachel explodeerde. De oorzaak hiervan maakt nog deel uit van het onderzoek, aldus brandweerwoordvoerder René van der Neut. „Daarbij komt een drukgolf vrij, die gelukkig via de ramen eruit kon. Maar ook binnen is de ravage groot. Alles is ontzet en kapot.”

Wat al wel duidelijk is, is de enorme kracht die vrijkwam bij de plotse gasexplosie. Voor het winkelpand met de bovenwoning waarin het drama plaatsvond, ligt veel glas en een aantal stenen. Sommige hiervan hebben zelfs de overkant van de straat gehaald. Maar vooral een manshoge en zware houten balk, die meteen onder de uitbouw met kapotte ruiten neerkwam, valt op. „Die is vermoedelijk door zo’n raam gevlogen en meteen eronder terecht gekomen, vanwege het gewicht.”

