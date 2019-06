Nieuwe aanwijzingen over moord Lübcke

De getuige, een oud-militair, had 20 minuten eerder ook een schot gehoord. Hij had de indruk dat de bestuurders van de wagens verdwaald waren. Hij omschreef een van de auto’s als een Volkswagen Caddy. Later bleek dat de 45-jarige verdachte inderdaad in dat type auto reed.

Lübcke is begin deze maand aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha met een schotwond in zijn hoofd. Verdachte Stephan E. kon worden opgepakt nadat een DNA-spoor was ontdekt.