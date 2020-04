Ruim 3 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Worldometer telt alle beschikbare cijfers uit media bij elkaar op. Het aantal doden staat inmiddels op ongeveer 208.000. Zeker 888.000 mensen herstelden van een besmetting. Het werkelijke aantal besmettingen en coronadoden ligt volgens deskundigen nog veel hoger, mogelijk drie of vier keer vermenigvuldigd, omdat niet alle ziektegevallen officieel zijn getest, opgespoord of vastgesteld.

In de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land, gaat het aantal geregistreerde coronagevallen richting de 1 miljoen. Spanje, het Europese land met de meeste besmettingen, telt er volgens Worldometer zo’n 230.000. In ons land zijn meer dan 4500 mensen overleden aan Covid-19. Er zijn tegen de 40.000 gevallen in Nederland vastgesteld.

Bekijk ook: Zonder praktische adviezen zijn we verloren