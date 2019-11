Seksrabbijn Berland weer in opspraak

De 81-jarige Berland zou volgens Nurit haar dochter ervan hebben weerhouden om medische hulp te zoeken maar in plaats daarvan te vertrouwen op zijn zegen. De moeder klaagt de cultleider, die eerder is veroordeeld wegens seksuele misdrijven, nu aan wegens medeplichtigheid aan moord.

„Ik ben hier om een klacht in te dienen tegen zijn daden”, aldus Nurit in een verklaring aan de politie. „Mijn bedoeling is dat hij moet betalen wat hem toekomt. Ik doe dit omdat geen moeder zo zal lijden zoals ik heb geleden”.

Het politie-onderzoek zal zich ook richten op het vergaren van bewijsmateriaal van de leden van zijn sekte, een gesloten en zeer extreme gemeenschap die zeer waarschijnlijk niet aan het onderzoek zal meewerken.

Betast

Als rabbijn Berland meewerkt zal het niet de eerste keer zijn dat hij in aanraking met justitie komt. Zijn sekte streek een paar jaar geleden neer in Nederland nadat de rabbijn in eigen land was veroordeeld wegens seksuele misdaden. Berland sloot daar een deal met justitie waarin de sekteleider bekende twee vrouwelijke volgelingen onzedelijk te hebben betast. Berland moest daarvoor 18 maanden de cel in.

Berland reisde sinds 2013 de hele wereld over in een poging uit handen van de Israëlische justitie te blijven. Daarbij deed hij ook Nederland aan, waar hij met zijn hondstrouwe aanhangers onder meer in een bungalowpark op Texel de boel op stelten zette.

Zo likten de eigenaren van huisjes op bungalowpark Breebronne in Maasbree hun wonden, nadat volgelingen van de seksrabbijn daar enige weken waren neergestreken.

„Ze hadden ruim vijftig huisjes gehuurd, die ze in korte tijd hebben uitgewoond. Daarnaast hebben ze in zo'n vijftien leegstaande bungalows ingebroken”, zei een bewoner die anoniem wilde blijven. „Ik wilde met mijn kinderen een weekje vakantievieren, maar dat was onmogelijk. De pasta zat aan het plafond geplakt. Ze hebben een bank, een stoel en mijn vloerbedekking compleet gesloopt”, aldus de man.

Berland ontvluchtte ons land kort nadat de Hoge Raad besliste dat Berland moet worden uitgeleverd aan Israël. Hij zou destijds volgens de bekende ultraorthodoxe nieuwssite Behadrei Haredim met enkele vertrouwelingen hebben gebivakkeerds op Tobago Cays, een afgelegen eilandengroep vol palmbomen dat vooral wordt bewoond door zeeschildpadden.

Per boot

De gevluchte rabbijn zou voor deze plek hebben gekozen omdat het moeilijk bereikbaar is voor alle mensen die nog iets van hem willen. Er zijn vluchten naar Londen, Barbados en St.-Vincent nodig, om uiteindelijk per boot te kunnen aanmeren op Tobago Cays.

Uiteindelijk werd Berland opgepakt in Zuid-Afrika, dat hem overdroeg aan Israël.

Berland wordt als een heilige aanbeden door zijn volgelingen, die zetelen in het moslimdeel van de Oude Stad van Jeruzalem. Er zijn echter ook afvalligen, zoals zijn zoon Nahman. Hij noemt zijn vader een „crimineel die volledig is doorgedraaid”. Na te zijn uitgeleverd aan Israël zat Berland enige tijd in de cel maar werd vervroegd vrijgelaten wegens zijn slechte gezondheid.