’Seksrabbijn weerhield vrouw met kanker van medische zorg’

De van ontucht verdachte Israëlische rabbijn Eliezer Berland (M) komt met zijn advocaat Louis de Leon (R) aan bij de rechtbank in Haarlem. Berland werd gearresteerd omdat hij in Israël wordt gezocht wegens ontucht en aanranding van vrouwelijke volgelingen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Israëlische politie is vorige week donderdag een onderzoek gestart naar ’seksrabbijn’ Eliezer Berland. Tegen hem was een klacht ingediend door Nurit Ben Moshe, de moeder van een aanhangster van Berland die twee maanden geleden is gestorven aan de gevolgen van kanker.