Gebiedsverbod en taakstraf voor man na provocerend filmen van agenten

Het Openbaar Ministerie had de Amsterdammer met een waslijst aan strafrechtelijke verwijten voor de rechter gebracht: belediging, vernieling, wederspannigheid, smaad en het overtreden van een gedragsaanwijzing. In de YouTubefilmpjes maakte hij agenten voor van alles en nog wat uit en verweet hij hen corrupt te zijn. Hij wilde „misstanden bij de politie aankaarten”, zo heeft hij verklaard. Een aantal agenten heeft aangifte gedaan, sommigen hebben aangegeven dat zij door de teksten van de man zijn geraakt.

De rechter legde de man tevens een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand op. Op de zitting zei de officier van justitie dat filmen in de openbare ruimte is toegestaan en dat politiemensen erop worden getraind hiermee om te gaan. Maar de verdachte heeft grenzen gepasseerd, aldus de officier, „door agenten lastig te vallen als ze hun werk uitoefenen, hun privacy te schenden door hun namen op internet te plaatsen, hun gezichten herkenbaar in beeld te brengen en kentekens - zowel zakelijk als privé - te filmen en te publiceren.”

Schoonmaakkosten

De verdachte is in de loop der tijd meerdere keren gearresteerd. Toen hij bij een van die gelegenheden in een politiecel belandde, plaste hij daar. Op aangeven van het Openbaar Ministerie bepaalde de rechter dat de man moet opdraaien voor de schoonmaakkosten.