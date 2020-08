Vrouw (19) en jongen (15) omgekomen na eenzijdig ongeval met Mini

Nog eens drie andere inzittenden raakten door het ongeluk gewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Ook de brandweer en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het dodelijke slachtoffer komt uit de Achterhoek in Gelderland.

Het ongeval, waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren, gebeurde op de Gelselaarseweg in Markelo (Overijssel). Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. De politie zegt later op donderdag met meer informatie te komen.

Fietser omgekomen

Donderdagmorgen kwam ook nog een fietser om het leven op de Benedendorpseweg in Oosterbeek, in de buurt van Arnhem.

Een bestelbusje en de fietser waren daar in botsing gekomen. „Helaas bleek dat de fietser het niet overleefd heeft. We doen nu onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding”, meldt de Gelderse politie.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.