Nederland moet rekening houden met gaslevering aan Duitsland

„Dat kan”, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) donderdag in de Tweede Kamer. „Maar alleen als het Duitse bescherm- en herstelplan gas daar is doorlopen en de industrie al is afgeschakeld. Het is niet zo dat wij extra gas gaan leveren om de Duitse industrie open te houden.”

Momenteel wordt volgens Vijlbrief alles op alles gezet om de Europese gasbergingen te vullen, zodat er voldoede op voorraad is voor de koude wintermaanden. Zo is er extra import van vloeibaar gas (lng), wordt de enorme berging in Noord-Holland (Bergermeer) gevuld, worden kolencentrales opgestookt en zijn er besparingen. Ook wordt er versneld ingezet op meer gaswinning uit de Noordzee. Extra gaswinning in Groningen wordt nog steeds als ’laatste optie’ achter de hand gehouden. Dat gebeurt volgens Vijlbrief alleen als er bijvoorbeeld ziekenhuizen in de kou komen te zitten.

Op vragen van Kamerleden of buurlanden een ’solidariteitsvraag’ kunnen doen, antwoordde Vijlbrief dat dat inderdaad mogelijk is. Door het ontbreken van grote bergingen in bijvoorbeeld Duitsland, zal daar eerder gasschaarste zijn. Maar, gaf Vijlbrief aan, Nederland gaat geen extra gas oppompen voor die landen eerst zelf verstrekkende maatregelen hebben genomen, zoals dus afschakeling van de industrie.

’Offerlam’

De bewindsman gaf eerder al aan dat het definitief sluiten van de productielocaties in Groningen vanwege de ’geopolitieke situatie’ nu niet wettelijk wordt vastgelegd. Tijdens het debat kondigde Vijlbrief wel aan dat hij ’bovenop’ een juridisch onderzoek gaat zitten dat in kaart moet brengen welke mogelijkheden er zijn om het Russische Gazprom, dat nu nog belangen heeft in de Bergermeerberging en op de Noorzee, daaruit te laten verwijderen.

Vijlbrief kondigde ook aan dat hij in oktober zal worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. Niet alleen als de staatssecretaris die nu verantwoordelijk is voor de gaswinning en de afhandeling van de schade die daardoor in Groningen is ontstaan, maar ook als voormalig topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

Sinds zijn aantreden kreeg Vijlbrief naar eigen zeggen geregeld de vraag of hij niet als ’offerlam’ wordt ingezet, aangezien het niet ondenkbaar is dat de uitkomsten van de al lopende parlementaire enquête ook politieke gevolgen zullen hebben. „Enquêtes zijn niet bedoeld om bewindslieden te laten vertrekken, maar om de waarheid boven te brengen. Daarna volgen de politieke conclusies, niet andersom.” Wel denkt hij dat de enquête ’diepe wonden gaat slaan’. De gesprekken die de commissie deze week had met gedupeerden hebben dat volgens hem alleen maar bevestigd.