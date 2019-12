’Ziekenhuisschutter zweeg tijdens gruweldaad’

Tijdens of na zijn gruweldaad heeft Vitasek niets geroepen of gezegd wat zou kunnen wijzen op een mogelijk motief.

De schutter, geïdentificeerd als Ctirad Vitasek, stapte dinsdag in alle vroegte de wachtkamer van de eerste hulp binnen van het ziekenhuis in het oosten van het land. Hij schoot om zich heen en doodde daarbij vijf mannen en een vrouw. Onder de slachtoffers zijn geen medewerkers van het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om patiënten.

Moeder

Na de schietpartij sloeg de dader op de vlucht. Hij reed langs zijn moeder en vertelde haar over zijn daden. Vervolgens stapte hij weer in zijn auto. Op dat moment waren speciale politie-eenheden al een klopjacht begonnen. De moeder van de schutter hielp de politie bij de speurtocht. Toen agenten de man traceerden, schoot hij zichzelf in de auto een kogel door het hoofd. Een half uur later overleed hij.

Volgens de lokale autoriteiten handelde de man alleen. De politie kan nog niet zeggen of de schutter inderdaad boos was op het ziekenhuis en daarom zijn gruweldaad pleegde.

De schietpartij is volgens lokale media de op één na dodelijkste ooit in het land. In februari 2015 schoot een man acht mensen dood in een restaurant in Uhersky Brod, vervolgens maakte de dader een einde aan zijn leven. Vitasek werkte als bouwvakker bij een bedrijf ten noordoosten van Ostrava. De schutter werd eerder behandeld in het ziekenhuis, maar waarvoor is niet duidelijk.

Hij werd eerder opgepakt voor geweldpleging en diefstal.