Maskerweigeraar sterft aan corona

Zijn overlijden heeft tot flink wat Schadenfreude geleid. De facebookpost waarin Rose gezichtsmaskers afzweert, ging na zijn dood viraal. Mensen plaatsten er teksten onder zoals „Natuurlijk selectie, rust in vrede.” Hij zag dat zelf al een beetje aankomen. Kort voordat hij bezweek aan Covid-19, schreef hij op Facebook: „Eikels die hun oordeel al klaar hebben, moeten zich niet beschijten als ze me in de hemel tegenkomen.”

De facebookpost van Rose, die viraal ging. Ⓒ Foto Facebook

Vrienden van Rose nemen het nu voor hun maat op. „Het is niet oké dat Rick online wordt afgeslacht vanwege zijn besluit om geen masker te dragen”, zei Nick Conley in een televisie-interview. „We moeten mededogen met iemand tonen, of we het nu met hem eens zijn of niet.” Tegelijkertijd hoopt Conley dat mensen lering trekken uit het verhaal over zijn vriend: „Mijn hoop is dat mensen zien dat dit daadwerkelijk gebeurt en dat mensen voorzichtiger zijn.”