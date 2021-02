Rechtbank wederom: boetes voor hardrijders en appers onterecht

Ⓒ ANP/ HH

Alkmaar - Opnieuw heeft een rechtbank beslist dat automobilisten die in coronatijd op kenteken zijn bekeurd door de politie en niet staande zijn gehouden, onterecht op de bon zijn geslingerd. Nadat eerder al de kantonrechter in Amsterdam zo’n uitspraak deed, komt nu de rechtbank in Alkmaar tot eenzelfde oordeel.