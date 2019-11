Toch hogere straf voor Spaanse groepsverkrachters?

’Nee is nee’, aldus de al eerder demonstrerende Spanjaarden. Het meisje dat in 2016 verkracht werd, raakte bij de verkrachting bewusteloos en kon zich daarom niet verzetten. De rechters oordeelden dat er daarom geen sprake kon zijn van verkrachting, maar enkel van ’seksueel misbruik’. Ⓒ AFP

Barcelona - De Spaanse aanklager gaat in beroep in de zaak ’Manada van Manresa’, na nieuwe straatprotesten tegen de rechterlijke uitspraak rond deze groepsverkrachting in 2016, waarbij een 14-jarig meisje in een verlaten fabriek in Manresa door zes jongens werd misbruikt. ’Geen seksueel misbruik, maar verkrachting’, is de slogan van de duizenden vrouwen die de straat opgingen.