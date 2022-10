Vrachtwagenchauffeur die motoragent Arno de Korte doodreed gaat in hoger beroep

M. reed op 7 juli 2021 de motoragent van achteren aan bij een rood stoplicht op de Waalhavenweg in Rotterdam. De 47-jarige politieman werd honderden meters meegesleurd en overleed ter plaatse. M. reed na de aanrijding door. Hij reed daarna twee keer langs de plek waar hij de motoragent aanreed. Daar stonden toen al meerdere omstanders.

De rechtbank oordeelde dat M. het slachtoffer bewust en opzettelijk heeft aangereden. M. is daarmee schuldig aan doodslag, zo oordeelde de rechtbank. Het slachtoffer had de verdachte een volgteken gegeven en reed volgens de rechtbank meer dan 20 seconden voor de vrachtwagen uit. De vrachtwagenchauffeur reed met 44 kilometer per uur op het rode stoplicht af en gaf na de aanrijding gas, aldus de rechtbank.

Volgens de advocaat van M. was de dodelijke aanrijding een ongeluk, en valt niet te bewijzen dat de aanrijding opzettelijk was. Daarom zou M. vrij moeten worden gesproken van moord en doodslag, zo betoogde de advocaat eerder in de rechtszaak.