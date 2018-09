Ex Eurlings schrikt van lauwe reactie IOC

Rolink vindt het ook onbegrijpelijk dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zo lauw reageert op het wangedrag van een van zijn prominente leden. „Schijnbaar vindt het IOC mishandeling in de privé-sfeer minder erg dan mishandeling buiten de privé-sfeer”, aldus Tessa Rolink in een exclusieve reactie tegenover De Telegraaf. Het IOC deed de mishandeling van Rolink door Eurlings vrijdag in een reactie af als ’een privé-kwestie’.

„Het moet toch duidelijk zijn dat iedereen met fatsoen en respect voor vrouwen van mening is dat iemand die ons land vertegenwoordigt, van onberispelijk gedrag moet zijn? Mishandeling hoort hier niet bij. Ik kan me niet voorstellen dat het IOC hier anders over denkt”, aldus Rolink.

„Ik ben hoogzwanger nu en moet mij rustig houden”, vervolgt ze. „Camiel Eurlings probeert samen met zijn pr-adviseur Jan Driessen en zijn advocaat Knoops te doen alsof ’ie als de grote winnaar uit de bus komt. Maar hij heeft nu gewoon een strafblad, dus daar kunnen die twee niets aan doen.”

Eurlings’ vriend en communicatieadviseur Jan Driessen bracht donderdagavond plotseling een persbericht naar buiten dat Eurlings een schikking had getroffen met het openbaar ministerie. Over de aard van de schikking gaf het bericht geen uitsluitsel. Volgens Tessa Rolink heeft het openbaar ministerie haar wel precies uitgelegd wat de schikking inhoudt. „De officier van justitie, met wie ik erg blij ben, heeft haar werk prima gedaan. Camiel is schuldig aan mishandeling en heeft een taakstraf opgelegd gekregen.”

Het OM heeft de zaak afgedaan met een zogeheten TOM-transactie. Dat betekent dat als de verdachte (in dit geval Eurlings) het schikkingsvoorstel accepteert, dit als een erkenning van schuld wordt gezien en ook als aantekening in de justitiële documentatie (het vroegere strafblad) van de betrokkene komt. Dit heeft ook invloed op de zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het vroegere ’bewijs van goed gedrag’. Eurlings zal zo’n VOG-verklaring nu niet zonder meer kunnen krijgen, hetgeen consequenties kan hebben voor zijn publieke functies en toekomstige banen.

„Door deze wijze van afdoen geeft mijn ex ook zelf toe dat hij schuldig is aan mishandeling. Mocht hij weer de fout in gaan dat is er automatisch sprake van recidive”, aldus Tessa Rolink. „Laten we hopen dat andere vrouwen nu gewaarschuwd zijn en dat vooral Camiel zich niet meer schuldig zal maken aan zulk geweld in de richting van een andere vrouw”, aldus Rolink, die er nog aan toevoegt dat haar door het OM is verzekerd dat de reclassering streng toezicht zal houden op de taakstraf van Eurlings.

Ze vervolgt: „Voor alle vrouwen die huiselijk geweld moeten ondergaan, is het van groot belang te weten dat dit in Nederland niet wordt geaccepteerd. Vrouwen worden hier gelukkig wel degelijk beschermd tegen mishandeling.”

Eurlings’ woordvoerder Jan Driessen wil niets zeggen over een eventuele taakstraf voor de oud-minister en oud- topman van de KLM. „Dit beschouwt hij als een privé-kwestie”, aldus Driessen. „Tessa Rolink heeft gelijk dat er een aantekening volgt als er een transactie-aanbod wordt gedaan. Dat hebben we ook nooit ontkend”, zegt hij.

„Acceptatie van een transactie-aanbod betekent ook volgens het OM strikt formeel dat verdachte niet heeft bekend dat hij schuldig is. Daar kan en mag echter niet de conclusie uit getrokken worden dat Camiel niet schuldbewust is. Dat is hij vanaf de eerste minuut en dat is ie gedurende het gehele onderzoek van het OM ook steeds geweest. Vandaar ook al zijn eerdere excuses aan het adres van Tessa. Geen misverstand daarover”, aldus Driessen.

Hij vervolgt: „Ik begrijp dat Tessa nu vindt dat Camiel als overwinnaar uit deze zaak komt. Uit deze hele zaak komen echter geen winnaars. Camiel Eurlings hoopt oprecht dat door zijn acceptatie van het transactie-voorstel nu een einde kan komen aan een voor alle partijen heel vervelende periode.”