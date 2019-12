Meisje (13) valt docent aan met mes omdat ze wiskunde haat

Het meisje werd kort na het incident gearresteerd en zaterdagmiddag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, zo schrijven Franse media. Ze heeft bekend de man aan te hebben gevallen.

Volgens Le Point was het meisje de leraar te lijf gegaan omdat ze een hekel heeft aan het vak wiskunde. Ze zou geen hekel aan de docent zelf hebben. Het meisje zou volgens klasgenoten teruggetrokken en eenzaam zijn geweest.

Komende week krijgen de leerlingen van de school slachtofferhulp.

Incident in Amsterdam

Afgelopen week vond er ook een incident plaats op het Wellant College in Amsterdam-West: daar werd een kookdocente vergiftigd door een leerlinge. De tiener gooide ’in een opwelling’ schoonmaakmiddel in haar koffie of thee. De vrouw werd doodziek naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is ernstige schade aan haar tong geconstateerd.

