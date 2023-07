In China zijn zeemeerminnen topsporters: ’Geweldig gevoel als publiek klapt’

Peking - Een sprookje in het water wordt een beetje werkelijkheid in China waar ’zeemeerminnen’ in aquaria tussen de mooiste vissen duiken om het publiek te vermaken. Mannen en vrouwen hijsen zich in een meerminnenkostuum. Topsport onder water. Bijkomend voordeel: het moedigt de kinderen in China aan om te leren zwemmen. Hoognodig want minder dan 30 procent van de Chinezen kan zwemmen.

In China is zeeemeerminduiken een populaire sport. Ⓒ De Telegraaf