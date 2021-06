Zuid-Afrika scherpt maatregelen tegen corona aan

Dat heeft president Cyril Ramaphosa zondag gezegd in een televisietoespraak. Hij noemde de verspreiding van de Delta-variant "zeer serieus". Zaterdag registreerde Zuid-Afrika 18.000 nieuwe besmettingen, bijna evenveel als tijdens de piek van de tweede golf besmettingen in januari. Het land is met het aantal besmettingen en doden het zwaarst getroffen op het Afrikaanse continent.

Vanaf woensdag gaan scholen dicht. Stranden en parken blijven open. Er komt een avondklok van 21.00 tot 04.00 uur. De strenge maatregelen gelden voor twee weken, daarna bekijkt de regering of ze verlengd worden of dat er ruimte is voor versoepelingen.

Met vaccinatie schiet het nog niet erg op in Zuid-Afrika. Er zijn nog maar 2,7 miljoen prikken gezet op een totale bevolking van 60 miljoen. Het land heeft onlangs via het internationale programma Covax 1,4 miljoen doses van het Pfizervaccin ontvangen. De regering wil het aantal vaccinaties per dag meer dan verdubbelen.