Halsema: bekladding Beurs van Berlage ’smakeloos’, geen aangifte

Beltman zou verantwoordelijk zijn voor politiek getinte graffiti, aangebracht op een muur van de Beurs van Berlage, omdat daar een beeld van koopman Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) is ingemetseld. De muurschildering, die inmiddels weer is verwijderd, bestond uit een afbeelding van een reep van Tony’s Chocolonely, met daarbij de slogan Black Lives Matter. Tony’s Chocolonely heeft een zogeheten superstore nabij de Beurs.

CDA-raadslid Diederik Boomsma vroeg of burgemeester Halsema namens de gemeente Amsterdam aangifte wilde doen, omdat de gemeente mede-eigenaar is van het monumentale gebouw. Halsema heeft daar donderdag over nagedacht, maar besloot dat niet te doen, omdat de Beurs van Berlage zelf heeft besloten geen aangifte te doen. Halsema noemt de bekladding wel ’smakeloos’. „Je blijft af van onze gemeentelijke monumenten. Die worden niet beklad en niet vernield.”

’Slecht signaal’

CDA’er Boomsma noemt het niet doen van aangifte door de gemeente een ’slecht signaal’. „Als iemand willens en wetens, om een politieke en commerciële statement te maken een belangrijk en geliefd monumentaal pand beschadigt en bekladt, moet je aangifte doen. Als je als directeur dat zo nodig wil doen, moet je ook maar de consequentie aanvaarden. De gemeente moet nu grenzen stellen juist nu allerlei mensen plotseling vinden dat het acceptabel zou zijn om beelden en dergelijke te bekladden. En zeker iemand die er dan ook nog een commercieel slaatje uit probeert te slaan om, chocolade te verkopen. Treuriger kan niet.”

Beltman kwam na een verhoor op het politiebureau donderdag weer op vrije voeten. Volgens zijn raadsman vindt Beltman het beeld nabij zijn winkel „niet gepast.” Naast Beltman is nog een ander, bij de graffiti betrokkene aangehouden.