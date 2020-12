LIVE | Extra verhoor van kroongetuige Nabil B.

Volg de laatste updates van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het geruchtmakend proces. Taghi werd bijna een jaar geleden aangehouden in Dubai, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Volgens het Openbaar Ministerie is hij als opdrachtgever verantwoordelijk voor een reeks criminele afrekeningen en pogingen en voorbereidingen daartoe. De grootschalige, internationale cocaïnehandel vormt het decor van het grove onderwereldgeweld.

Mohamed R. zou een prominent lid zijn geweest van de veronderstelde bende van Taghi. Hij zou in het verleden veelvuldig zijn opgetrokken met Nabil B. R. meent onder meer dat B. vanuit zijn cel opdracht heeft gegeven hem uit de weg te ruimen.

B. en zijn advocaten zitten tijdens het verhoor zelf niet de in zittingszaal van de bunker. Zij bevinden zich op een geheime locatie en hebben een videoverbinding met de zaal.

Rechter-commissaris

De reguliere verhoren van de kroongetuige zijn dit najaar gestagneerd doordat de rechter-commissaris haar taken in Marengo neerlegde. Zij voelde zich onheus bejegend door een aantal advocaten en vond dat zij niet langer kon functioneren. In februari staat een reeks verhoren van B. op de zitting gepland, over de inhoud van de diverse moordzaken.