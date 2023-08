’Speurhonden die naar vermiste peuter Émile zoeken, blijven staan bij fontein’

Volgens de Franse krant La Dépèche bleven drie Sint-Hubertushonden die naar het tweejarig jongetje zoeken, plots stilstaan bij een fontein op zo’n zestig meter van het huis van de grootouders.

Belangrijk aanknopingspunt

De onderzoekers zijn vrij zeker van hun zaak omdat dit hondenras bekendstaat om hun buitengewoon betrouwbaar reukvermogen. De Sint-Hubertushonden grijpen in waar andere honden falen: „Waar Duitse herders of Mechelaars tot 24 uur nadat een persoon is verdwenen kunnen speuren, heeft het Sint-Hubertusras de reputatie een beter reukvermogen te hebben”, legt Bruno Mourier, hoofd van de politiehondensectie, uit aan de Franse tv-zender BFMTV.

Twee buren beweren Émile nog gezien te hebben in de straat die naar de bewuste fontein leidt, die op enkele meters van het huis van de grootouders staat. „Ik weet wat ik zag”, vertelde één van hen aan Le Parisien. Dat maakt van de fontein een belangrijk aanknopingspunt. Ondertussen voeren de onderzoekers grondige analyses uit op de voorwerpen die de afgelopen weken aan het jongetje gelinkt zijn.

Tekst gaat verder onder de video. Video: mensen gingen massaal op zoek naar Émile kort na zijn vermissing. Deze beelden zijn van kort na zijn verdwijning.

Drie scenario’s

De peuter kende het gebied goed en was gewend om rond het huis te dwalen. „De avond voor de verdwijning ging de jongen met zijn ouders naar de begraafplaats, aan de andere kant, rechts van het dorp. Hij is gewend om meer dan 250 meter van huis te gaan, hij kent de omgeving”, zou een gendarme verklaard hebben.

Omdat de geur van Émile exact op die plaats eindigt, zien de onderzoekers drie mogelijke scenario’s. Ofwel werd hij daar door iemand meegenomen of het gaat om een auto-ongeluk. Een andere optie is dat zijn spoor verloren is gegaan door het grote aantal mensen dat in de afgelopen weken betrokken raakte bij de zoektocht. Bij dat laatste wordt ervan uitgegaan dat de peuter verder dan de fontein is gelopen.