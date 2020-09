Costa Holanda van Cordenon wordt uitgebreid met nog een strandpavijoen Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Reis- en vliegmaatschappij Corendon neemt strandpaviljoen De Haven van Zandvoort per 1 januari over van horecaondernemer Theo Miedema. Daarmee slaat Corendon zijn vleugels steeds verder uit in de badplaats.