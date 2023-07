Premium Het beste van De Telegraaf

Peking noemt het ’uiterst onverantwoordelijk’ China angstig voor Japans afvalwater en legt verbod op voedselimport

Door onze redactie buitenland

Zuid-Korea steunt het Japanse plan om afvalwater te lozen in de Stille Oceaan. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Het plan van Japan om gezuiverd afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima te lozen in de Stille Oceaan werkt op de zenuwen van China. Peking is bang dat de veiligheid in het geding komt en stelt een verbod in op voedsel afkomstig uit tien Japanse prefecturen.