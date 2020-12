De ene pub is de andere niet in Groombridge

Tiffany Pearson-Gills achter de toog van de Junction Inn, die wel open mocht blijven. Ⓒ foto De Telegraaf

Groombridge - Engeland is opgedeeld in tal van regio’s waar verschillende regels gelden ten aanzien van het coronavirus. Een groot deel van het land mort. Nergens zijn de gevolgen meer bizar dan in Groombridge. Aan de ene kant van de rivier de Grom in Kent moet pub The Crown gesloten blijven, terwijl aan de andere kant, in East Sussex, The Junction Inn gewoon open is.