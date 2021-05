Den Haag doneert massaal voor slachtoffers brand: ’Het is hartverscheurend, niet voor te stellen’

Juliëtte Bach heeft kleding gebracht naar een van de inzamelpunten: ’Ik wil heel graag iets doen’. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - Hagenaars doneren massaal voor de slachtoffers van de verwoestende brand in de Schilderswijk, waarbij veertig woningen in de as werden gelegd. „Het is hartverscheurend en niet voor te stellen dat je in een klap helemaal niets meer hebt”, zegt Monique van der Werf uit de wijk Benoordenhout, die samen met tienerdochter Anne-Sophie kleding en toiletartikelen heeft afgeleverd bij een van de twee inzamelpunten.