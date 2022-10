OM eist celstraffen tot tien jaar voor geweld in Mallorcazaak

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli in elkaar geslagen en verloor het bewustzijn. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.

De jongeren waren „op oorlogspad” en zochten de confrontatie op. Dat zei de officier van justitie maandag bij aanvang van de achtste dag van de Mallorcazaak. Uit niets blijkt volgens haar dat door de overleden Heuvelman en zijn vrienden geweld is gepleegd, zei de officier. Zij wees de verdachten Sanil B., Mees T. en Hein B. aan als degenen die het fatale geweld tegen Heuvelman hebben gepleegd.

Heuvelmans vrienden zeggen uit het niets te zijn aangevallen. Dat is volgens het OM bevestigd door meerdere getuigen.

Aan de vechtpartij ter hoogte van café De Bierexpress ging een vechtpartij bij café De Zaak vooraf. Binnen in dat café ontstond een ruzie over het aantal beschikbare stoelen tussen de groep Hilversummers en een groep uit Heerhugowaard. Ze daagden elkaar over en weer uit. Daarbij werd door de groep van Heerhugowaard geen geweld gebruikt, concludeert justitie onder meer op basis van de bewakingsbeelden. „Het geweld kwam duidelijk uit de Hilversumse groep. Die is de vechtpartij begonnen. Er is bijna geen geweld terug gebruikt. Het was eenrichtingsverkeer”, zei de aanklager.

„Het is niet een uit de hand gelopen kroeggevecht, maar bizar geweld”, aldus de officier over het schoppen tegen hoofden van slachtoffers die weerloos op de grond lagen. „Geweld dat een einde heeft gemaakt aan de toen 27-jarige Carlo, hij was in de bloei van zijn leven.”

De Spaanse justitie heeft het onderzoek vorig jaar overgedragen aan Nederland. „Al met al een complex onderzoek”, aldus de officier. Er zijn meer dan zestig getuigen gehoord, camerabeelden geanalyseerd, meer dan twintig telefoons en andere gegevensdragers onderzocht, meer dan vijftig gesprekken afgeluisterd, ruim zestig telefoonlijnen getapt, een informant ingezet en forensisch onderzoek gedaan naar onder meer kleding.