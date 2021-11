Premium Het beste van De Telegraaf

Neemt agressie toe door corona? ’We hádden al een agressieprobleem in Nederland’

Utrecht - De agressie loopt de spuigaten uit in Nederland en dat is veel te lang onderbelicht gebleven, vindt agressie-expert Caroline Koetsenruijter. De Duitse politie had deze week haar handen vol aan het in toom houden van Feyenoord-fans die door Berlijn raasden en onder meer een historisch deel van de Berlijnse Muur bekladden.