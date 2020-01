Lagere celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk

De Middelburger was eerder in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, maar de zaak moest van de Hoge Raad over, omdat de uitspraak onvoldoende was gemotiveerd. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt nu dat er geen sprake was van opzet. Wel is hij volgens het hof schuldig aan de dood en het letsel van de slachtoffers en was zijn handelen in aanzienlijke mate onvoorzichtig en onachtzaam.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik