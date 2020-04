’Gek beest’ opgegraven op Madagaskar

De ontdekking is opmerkelijk, omdat het beest zo groot was als een kat, terwijl de meeste zoogdieren uit deze periode amper het formaat van een muis hadden. Vermoedelijk was het dier een jager die onder de grond leefde om confrontaties met dino’s uit de weg te gaan.

Geïsoleerd

Om te benadrukken hoe raar hij is, is het dier Adalatherium hui genoemd. Dat is de Griekse vertaling van ’gek beest’ in het Merina, de taal die op Madagaskar wordt gesproken. Want dat het een gek beest is, staat vast, aldus onderzoeksleider professor David Krause: „Op basis van wat we weten van levende en uitgestorven zoogdieren is het moeilijk om voor te stellen dat een zoogdier zoals Adalatherium heeft kunnen evolueren. Het buigt en breekt zelfs een hoop regels.”

Het dier leek nog het meest op een das, maar had bijvoorbeeld een neusholte die „in honderden miljoenen jaren” niet bij zoogdieren is gezien. Verder had Adalatherium hui een gebit zoals geen enkel zoogdier en telt zijn ruggengraat meer wervels dan welk zoogdier uit deze periode dan ook.

Madagaskar is overigens een perfecte plek voor een ’gek beest’ om te ontstaan, omdat het eiland altijd geïsoleerd is geweest van de rest van de wereld. De evolutie zorgt doorgaans voor opmerkelijke dieren op dit soort geïsoleerde plekken.