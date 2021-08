Namibië slijt op veiling maar deel van aangeboden olifanten

Het dunbevolkte land in zuidelijk Afrika zette de dikhuiden in december te koop in een poging de populatie uit te dunnen. De afgelopen dertig jaar groeide het aantal olifanten van 5000 naar minstens 24.000.

Doodschieten

De dieren trekken in het droge woestijnachtige land naar gebieden waar water is en komen daar geregeld in aanvaring met de bevolking. De regering wil het aantal terugbrengen zonder ze af te schieten en ondertussen geld binnenhalen, om te besteden aan natuurbescherming. De veiling is ook een reactie op de kritiek die er kwam op het doodschieten van olifanten.

Een woordvoerder van het ministerie van Milieu wijt het magere resultaat aan het gebrek aan kopers. De gepeperde prijs speelde mogelijk een rol. Sommige belangstellenden voldeden niet aan de eisen, zoals afkomstig zijn uit een land waar de internationale regels over beschermde dieren worden gerespecteerd. Volgens de zegsman speelde ook negatieve publiciteit een rol. Meer dan 100.000 mensen hadden een petitie getekend tegen de olifantenveiling.