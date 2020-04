Duitse winkels verkochten meer door hamsterwoede

Amsterdam - De winkelverkopen in Duitsland zijn in februari opnieuw toegenomen, na ook al een plus in de voorgaande maand. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau namen de detailhandelsverkopen met 1,2 procent toe op maandbasis. Die veel sterker dan verwachte stijging werd grotendeels veroorzaakt door het hamsteren van zaken als houdbaar voedsel en toiletpapier met het oog op een mogelijke lockdown.