LIVE | Nieuw dagrecord VS: bijna 290.000 besmettingen

In de Verenigde Staten zijn vrijdag een kleine 290.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het is het hoogste aantal besmettingen in het land binnen een etmaal tot nu toe.

Het aantal doden kwam uit op 3676. Dat is lager dan een dag eerder toen voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus meer dan 4000 doden binnen een etmaal werden geteld.

De pandemie heeft nu in de VS ruim 368.000 levens geëist. In totaal zijn 21,8 miljoen Amerikanen besmet geraakt. De VS zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. Er liggen 132.000 mensen in Amerikaanse ziekenhuizen die getroffen zijn door het virus, ook dat is een record.

Tot nu toe zijn 6 van de 330 miljoen Amerikanen gevaccineerd. Dat getal ligt achter op de planning van de regering van president Donald Trump die beloofde 20 tot 30 miljoen mensen per maand te zullen vaccineren.

