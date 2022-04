Explosieven Opruimingsdienst in actie bij ontmanteling drugslab

LEERSUM - In het Utrechtse Leersum is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) woensdag in actie gekomen bij de ontmanteling van een drugslab. Dat bevond zich in een schuur achter een woning. Een 39-jarige man is aangehouden.