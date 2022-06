Politie alert op ontuchtig gedrag bij recreatieplas Overveen

Zo vertelde een moeder op buurtapp Nextdoor wat haar minderjarige dochter en een vriendin deze week was overkomen. Ze werden achtereenvolgens begluurd door een volledig ontklede man, kwamen later een andere man masturberend tegen en liepen een derde man tegen het lijf die naakt de weg aan ze vroeg.

Melding doen

De moeder riep andere ouders op meteen contact op te nemen met de politie. Een woordvoerder van de politie zegt daar blij mee te zijn. ,,We raden aan altijd melding te doen. Dat mag bij heterdaad ook door 112 te bellen. We kennen de casus en weten dat dit aan de gang is. We staan in nauw contact met handhavers en boswachters om het probleem aan te pakken.’’