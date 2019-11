Elf arrestanten Apeldoorn weer op vrije voeten

De intocht zelf verliep zonder noemenswaardige problemen. Er kwamen 25.000 mensen op het festijn af. Politie en burgemeester toonden zich tevreden. Een 41-jarige vrouw uit Rheden was aangehouden omdat ze een steekwapen bij zich had. Het is niet bekend of zij nog vastzit.

Donderdag en vrijdag hield de politie drie mannen aan, twee uit Utrecht en een uit Leiden. Zij hadden op sociale media bedreigende en opruiende teksten over de intocht in Apeldoorn verspreid. Zij mochten daarom niet naar die intocht toe. De officier van justitie moet nog beslissen of het trio wordt vervolgd.