Gestolen harnas van half miljoen na bijna veertig jaar weer bij eigenaar

Binnenland

Teylers Museum worstelt met werk ’racistische vogelschilder’

In juni hoopt het Teylers Museum in Haarlem de expositie Vogelpracht te openen, maar er is ophef ontstaan over een van de kunstenaars. De 18de-eeuwse Amerikaan John James Audubon bleek behalve vogelschilder ook slavendrijver. Het museum is nog in beraad over te nemen stappen, meldt de Volkskrant.