Mogelijke schietpartij in Apeldoorn

Bij aankomst troffen agenten op vier plekken kogelhulzen aan. De politie heeft een parkeerplaats afgezet voor onderzoek.

Er zouden twee verdachten zijn aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Een van de verdachten zou een vrouw zijn.

Het is nog niet duidelijk wat de toedracht is van het mogelijke schietincident. Ook is onbekend of er mensen gewond zijn geraakt.