Ayfer Koç, echtgenote Omtzigt, stopt als raadslid CDA in Enschede

„De afgelopen tijd was door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin. Dat maakt dat ik mij niet meer vol enthousiasme, passie en overtuiging kan inzetten als CDA-volksvertegenwoordiger”, zegt Koç in de verklaring.

De afdelingsvoorzitter van het CDA-Enschede Laura Pierik laat in een reactie op de verklaring weten begrip te hebben voor het besluit van Koç .„Er is bij iedereen enorm respect voor de manier waarop ze ook de afgelopen maanden door is gegaan als raadslid voor het CDA-Enschede, ondanks de complexe landelijke situatie”, aldus Pierik.

Omtzigt maakte in juni bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen na een conflict met de partij. Desondanks liet Koç destijds weten aan te blijven als raadslid in Enschede.

Eerder deze week liet Omtzigt weten dat hij definitief niet terugkeert naar het CDA. Wel zal hij als zelfstandig Kamerlid terugkeren in de Tweede Kamer.