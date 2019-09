Oorzaak brand Strijbeek niet te achterhalen

Ⓒ MaRicMedia

STRIJBEEK - De politie zegt dat niet meer precies te achterhalen is wat de oorzaak is geweest van de brand in een houten chalet in het Brabantse Strijbeek waardoor twee kinderen om het leven kwamen. De politie zegt dat er geen sprake is geweest van een misdrijf of nalatigheid. Het onderzoek naar de brand is afgesloten.