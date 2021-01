Volières GaiaZoo in Kerkrade ingestort door zwaar sneeuwdek, vogels ontsnapt

Twee volières zijn onherstelbaar beschadigd volgens GaiaZoo. Die moeten de komende maanden worden herbouwd. Een derde volière heeft veel schade opgelopen, maar dat kan naar verwachting spoedig worden gerepareerd. De flamingo's die in die kooi zijn gehuisvest kunnen dan weer naar buiten. Voor de vogels in de onherstelbaar beschadigde kooien, onder meer oehoe's en vale gieren, wordt de komende dagen tijdelijk onderdak bij andere dierentuinen gezocht.

Volgens GaiaZoo zijn de volières "degelijke constructies die al jarenlang extreme weersomstandigheden hebben weerstaan." De dikke sneeuwlaag die in de nacht van zaterdag op zondag viel en die vroeg in de ochtend alweer begon te dooien leidde tot een te grote belasting. De schade is een tegenvaller voor het dierenpark, dat net als de andere dierentuinen veel inkomsten is misgelopen door sluiting vanwege de coronamaatregelen.