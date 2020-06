Oud-coffeeshopbaas Van Laarhoven komt niet vervroegd vrij

Van Laarhoven is sinds begin dit jaar weer in Nederland. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten. Naar Nederlandse maatstaven is dat tien jaar en acht maanden, waardoor Van Laarhoven in augustus volgend jaar in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

„Het gerechtshof vindt in deze kortgedingprocedure het handelen van het Openbaar Ministerie niet onrechtmatig, ondanks het kritische rapport van de Nationale ombudsman”, aldus het hof. De ombudsman oordeelde vorig jaar dat Nederlandse instanties onzorgvuldig hebben gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de Tilburgse coffeeshophouder. Ombudsman Reinier van Zutphen verweet de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest.

De oprichter van coffeeshopketen Grass Company kwam terug naar Nederland na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).