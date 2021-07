Veteranen zien Taliban weer oprukken in Uruzgan: ’De boel dondert in elkaar’

Archiefbeeld: Nederlands soldaten op patrouille in Afghanistan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na het vertrek van de westerse troepen nemen de Taliban Afghanistan weer over. Ook Uruzgan, waar Nederland vier jaar lang militair verantwoordelijk was, valt in hun handen. Buitengebieden waar Nederlandse militairen offers brachten, zijn al gevallen; voor de steden Tarin Kowt en Deh Rawod wordt gevreesd. Is Uruzgan terug bij af?